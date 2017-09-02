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İspanyollara göre Getafe Yasin Öztekin için 4 milyon euro teklif etti

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; La Liga temsilcisi Getafe, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin için 4 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'e İspanya'dan talip çıktı. El Pais ve AS, Getafe'nin tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yazdı.La Liga ekibinin bu transfer için 4 milyon euro'luk bir teklif ile kapıyı çalmaya hazırlandığı da vurgulandı.

Bu sezon kulübeye çakılan Yasin, şans bulduğu 4 karşılaşmada gol ve asist üretemedi.

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