Villarreal Fabian Castillo için 5 milyon euro teklif etti
İspanyol ekibi Villarreal, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Castillo için 5 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Trabzonspor'da inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Fabian Castillo’ya Villarreal’in talip olduğu öne sürüldü.
İspanyol ekibinin, Ersun Yanal’ın bırakmak istemediği 25 yaşındaki Kolombiyalı için 5 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi.
Ajax’ın Mas için yaptığı 5 milyon dolarlık teklifi geri çeviren Bordo-Mavililer’in, Castillo’yu da bırakmayı düşünmediği belirtildi.
İspanyol ekibi manchester City'den milli futbolcu Enes Ünal'ı 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
(Habertürk)
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