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İsrail, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 82-80 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü günü B Grubu mücadelesinde İsrail, Almanya'yı 82-80 mağlup etti.

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B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 23-18 önde geçti. İkinci periyotta Almanya toparlandı ve iki takım soyunma odasına 43-43 eşitlikle gitti.     

İkinci yarıya iyi başlayan Almanya üçüncü çeyrekte 69-57 üstün olsa da maçın sonunu iyi oynayan İsrail, mücadeleden 82-80 galip ayrıldı.      

İsrail bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Almanya ilk kez mağlup oldu.     

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla İsrail'den Richard Howell olurken, Almanya'da Dennis Schröder 20 sayı üretti.

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