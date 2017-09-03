İsrail, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 82-80 yendi

B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 23-18 önde geçti. İkinci periyotta Almanya toparlandı ve iki takım soyunma odasına 43-43 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Almanya üçüncü çeyrekte 69-57 üstün olsa da maçın sonunu iyi oynayan İsrail, mücadeleden 82-80 galip ayrıldı.

İsrail bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Almanya ilk kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla İsrail'den Richard Howell olurken, Almanya'da Dennis Schröder 20 sayı üretti.