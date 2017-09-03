İsrail, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 82-80 yendi
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü günü B Grubu mücadelesinde İsrail, Almanya'yı 82-80 mağlup etti.
B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 23-18 önde geçti. İkinci periyotta Almanya toparlandı ve iki takım soyunma odasına 43-43 eşitlikle gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Almanya üçüncü çeyrekte 69-57 üstün olsa da maçın sonunu iyi oynayan İsrail, mücadeleden 82-80 galip ayrıldı.
İsrail bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Almanya ilk kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla İsrail'den Richard Howell olurken, Almanya'da Dennis Schröder 20 sayı üretti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.