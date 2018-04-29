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İstanbul Cup'ta ana tablo maçları yarın başlıyor

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları yarın başlayacak.

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TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın Garanti Koza Park'ta başlayacak.
 
İstanbul, kadınlarda TEB BNP Paribas İstanbul Cup'tan hemen sonra bir önemli tenis organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak.
 
Finali 6 Mayıs Pazar günü yapılacak organizasyonda ilk 4 seribaşı sporcu Hırvat Marin Cilic, Bosna Hersekli Damir Dzumhur, İtalyan Andreas Seppi ile Sloven Aljaz Bedene ilk turu maç yapmadan geçecek.
 
Milli sporcu Cem İlkel, ilk turda 5 numaralı seribaşı İtalyan Paolo Lorenzi ile karşılaşacak. Özel davetle katılan Marsel İlhan ise ilk turda Tunuslu Malek Jaziri ile mücadele edecek.
 
Tekler ana tabloda ilk tur eşleşmeleri söyle:
 
Malek Jaziri (Tunus) - Marsel İlhan
Cem İlkel - Paolo Lorenzi (İtalya)
Laslo Djere (Sırbistan) - Denis Istomin (Özbekistan)
Viktor Troicki (Sırbistan) -  Bernard Tomic (Avustralya)
Radu Albot (Moldova) - Rogerio Dutra Silva (Brezilya)
Taro Daniel (Japonya) - Matteo Berrettini (İtalya)
Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) - Jeremy Chardy (Fransa)
John Millman (Avustralya) - Dusan Lajovic (Sırbistan)
Thomas Fabbiano (İtalya) - Mikhail Youzhny (Rusya)
Elemelerden gelecek isim - Gerald Melzer (Avusturya)
Elemelerden gelecek isim - Jiri Vesely (Çekya)
 
Bu arada, bir eşleşmeyi de elemelerden gelecek iki tenisçi  oluşturacak.

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