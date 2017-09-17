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İstanbul'da Jaziri şampiyon oldu

American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın tekler final maçında İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-1 yenen Tunuslu Malek Jaziri şampiyon oldu.

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American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın tekler final maçında İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-1 yenen Tunuslu Malek Jaziri şampiyon oldu.
 
TED Spor Kulübünde 69'uncusu düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın son gününde Jaziri ile Berrettini tekler final maçında karşı karşıya geldi.
 
Geçen yıl da bu turnuvada birinci olan Jaziri, rakibini 7-6, 0-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
 
Turnuva sonunda düzenlenen törende Jaziri ve Berrettini'ye ödüllerini Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verdi.

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