Beşiktaş Talisca'nın avukatını ve menajerini İstanbul'a davet etti

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpte kalmak istediğini her fırsatta dile getiriyor. İstanbul'da mutlu olduğunu ve Beşiktaş'ta oynamaktan memnun olduğunu söyleyen Talisca, menajerini ve avukatını İstanbul'a çağırdı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde bir Talisca zirvesi gerçekleştirildi. Brezilyalı oyuncunun menajeri ve avukatının yer aldığı görüşmeye Beşiktaş adına 2. Başkan Ahmet Nur Çebi katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında Portekiz'in Benfica takımından 2 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 23 milyon euroluk satın alma bedeli bulunuyor. Benfica'ya başka bir kulüp tarafından bu rakam teklif edilmezse, Talisca 1 yıl daha kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

ORMAN'IN GÖZDESİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Talisca transferiyle ilgili “Çok beğendiğimiz bir futbolcu ama bizim ekonomik gerçeklerimiz var. 23 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz” söyleminde bulunmuştu. Beşiktaş'ta mutlu olan ve önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen yıldız futbolcu için Fransa'nın Monaco ekibi devreye girdi. Benfica yönetimine Talisca'yı transfer etmek istediklerini söyleyen Monaco yöneticilerinin teklifi 23 milyon euroyu bulursa oyuncu satılabilir. Bunun altındaki bir rakamda ise Talisca, Beşiktaş formasını giymeye devam edecek.

1 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA

Menajerini ve avukatını İstanbul'a çağıran Anderson Talisca, kalma konusundaki ciddiyetini de ortaya koymuş oldu. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştiren ikili, oyuncunun zorluk çıkarmayacağını ve Benfica Kulübü ile anlaşma zemini aranmasını istediler.

Çebi de “Talisca çok istediğimiz ve memnun kaldığımız bir futbolcu. Taraftarımız da kendisini çok sevdi. Benfica'nın istediği rakamı vermemiz mümkün değil ama en azından 1 yıl daha kiralık olarak formamızı giymesini istiyoruz. Önümüzdeki sezonun sonunda da Talisca'nın bonservisi için bütün şartlarımızı zorlayacağız” dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

FRİKİK USTASI

Beşiktaş'a sezon başında Portekiz'in Benfica ekibinden kiralık olarak transfer edilen Talisca , ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de şu ana kadar 9 kez rakip fileleri havalandıran Talisca, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı. Bu sezon 6 da asist yapan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, attığı frikik golleriyle de ön plana çıktı.