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İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

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Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "Fatih Tekke ile 5 yıllık anlaştık. Fatih hoca ile uzun bir  projede yola çıkıyoruz." dedi.
 
Fatih Tekke'nin başarılı olacağına inandıklarını aktaran Sarıalioğlu,  "Fatih'in hırsına, azmine ve başarılı olacağına inanıyoruz. Onlar da 18-20  yaşında bu süreçleri yaşadı. Kendileri gibi futbolcular yetiştireceğine  inanıyoruz. Onlara bu fırsatı vermemiz önemli." diye konuştu.
 
Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonda, 21. haftada 17 puanla aldığı  Denizlispor'u son 13 karşılaşmada 21 puan toplayarak ligde tutan Fatih Tekke'nin  başarısına değinen Sarıalioğlu, "Onun için büyük bir cesaret örneğiydi. İnşallah  burada daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
 
Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 50 puanla 9. sırada tamamlayan  İstanbulspor'da, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı.

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