İstatistiklere göre Galatasaray %57 şampiyon!

Galatasaray yenilenen kadrosu ile ilk 7 hafta itibari ile sadece Antalyaspor karşısında puan kaybı yaşarken, Beşiktaş ile puan farkını 5, Fenerbahçe ile 8'e çıkararak milli araya liderlik koltuğunda girdi.

İstatistikler Galatasaray'ı şampiyon gösteriyor

Süper Lig'de 7 haftada oynadığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ile nağmalup tek takım konumunda olan Galatasaray topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstatistikler de Sarı-Kırmızılı takımın sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına işaret ediyor. Tarihinde 8. kez ilk 7 haftada 19 puan toplayan Galatasaray daha önce de 7 kez benzer başlangıçlar yaptı. 7 sezonun 4'ünde şampiyonluk yaşayan Cimbom kalan 3 sezonda ise ligi 3. sırada tamamladı.

%57'Sİ ŞAMPİYON TAMAMLADI

Galatasaray, istatistiklere bakıldığında ilk 7 haftada 19 puan topladığı sezonların yüzde 57'sini şampiyon tamamladı. Bu istatistikler, Galatasaray taraftarının içini daha da rahatlatıyor.