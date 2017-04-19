Advocaat'tan Josef de Souza'ya özel görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi oyuncularıyla her fırsatta toplantı yapıyor. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Bu derbide herkes A planımızı biliyor. Ataklarımızı hep Lens'in olduğu kanattan yapacağız. Herkesin gözü onda olacak. Van Persie'ye de nefes aldırmayacaklar. Ancak hesaba katmadıkları Josef" dediği öğrenildi.

SANA ÇOK GÜVENİYORUM

Advocaat'ın Brezilyalı yıldıza bu maçta çok güvendiği ondan sürpriz çıkışlarla gol aramasını istediği bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının Brezilyalı oyuncuyla görüştüğü ve "Bu maçta senden çok şey bekliyorum. Çok şey yapabileceğini biliyorum. Sana güveniyorum ve bu işi sen bitireceksin" dediği öğrenildi.