İşte Amedspor-Gençlerbirliği maçının tarihi
Ziraat Türkiye Kupası'nda ileri bir tarihe ertelenen Amed Sportif - Gençlerbirliği maçının tarihi belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Aralık Perşembe günü oynanması gerekirken Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenen Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği maçı, 8 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00'te Antalya Mardan Stadı'nda oynanacak.
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