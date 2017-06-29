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Aykut Kocaman'ın son gözdesi Ahmethan Köse

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, yeni sezon kadrosunda U21 forveti Ahmethan Köse'yi de değerlendirecek.

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Fernandao'nun kiloları, Emenike'nin arızası, Robin van Persie'nin sakatlıkları ve henüz yapılamayan forvet transferi Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi ön plana çıkardı. O isim de U21 Ligi'nin gol kralı Ahmethan Köse.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu sezon sürekli A takımda düşündüğü Ahmethan'la yakından ilgilendiği ve özel olarak yaptığı konuşmada kendisine olan güveninden bahsettiği gelen haberler arasında. (Sabah)

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