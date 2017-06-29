Aykut Kocaman'ın son gözdesi Ahmethan Köse
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, yeni sezon kadrosunda U21 forveti Ahmethan Köse'yi de değerlendirecek.
Fernandao'nun kiloları, Emenike'nin arızası, Robin van Persie'nin sakatlıkları ve henüz yapılamayan forvet transferi Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi ön plana çıkardı. O isim de U21 Ligi'nin gol kralı Ahmethan Köse.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın bu sezon sürekli A takımda düşündüğü Ahmethan'la yakından ilgilendiği ve özel olarak yaptığı konuşmada kendisine olan güveninden bahsettiği gelen haberler arasında. (Sabah)
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