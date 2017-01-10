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İşte Badstuber'in yeni takımı

Pep Guardiola'nın 'Fantastik' diye tanımlayarak Manchester City'e transfer etmek istediği Holger Badstuber, Schalke 04'e imza attı.

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Holger Badstuber, Schalke 04'e transfer oldu... Bayern Münih'in Alman defansı Holger Badstuber, sezon sonuna kadar bir başka Bundesliga takımı Schalke 04'e kiralandı.

Bayern Münih'in Badstuber'i satmak istemediği, sakatlıktan yeni çıkan 27 yaşındaki futbolcunun tekrar oynayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi. Bayern Münih teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde ''Holger Badstuber'in satılması söz konusu değil.'' ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU

Badstuber ile Manchester City, Beşiktaş, Swansea City, Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen ve Köln takımlarının da ilgilendiği kaydedilmişti.

 

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