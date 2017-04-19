İşte Beşiktaş'a verilen men cezasının perde arkası

UEFA tarafından verilen "ertelemeli men" cezası" Beşiktaş'ta büyük bir şok etkisi yaratırken; kararın Lyon ile oynanacak maçtan hemen önce açıklanması adeta infial yarattı. UEFA'ya yaptığı savunmada Fransa'da yaşanan olaylardan fotoğraflar ve videolar kullanan Beşiktaş'a UEFA'nın cevabı "Beşiktaş tribününde olmasa bile taraftarlarınız sizin sorumluluğunuzdadır" şeklindedir oldu. Beşiktaş'a gelen ertelemeli men cezasının altında yatan en büyük sebep ise temsilcimizin daha önceki yurt dışı maçlarındaki disiplin cezaları oldu.

VARAN 1: Beşiktaş'a verilen "ertelemeli men cezası"nın gerekçesindeki "benzeri bir olay" şartı, temsilcimizi bir nebze de olsa rahatlattı. UEFA'dan men cezası alması için disiplin ihlalinden daha çok Fransa'daki gibi "müsabakanın geç başlaması, durması, sona ermemesi, rakip taraftarlara yabancı madde atımı, tribünlerde meşale yakımı" gibi olayların gerçekleşmesine bakacak olan UEFA, bu olayların tekrar edilmesi durumunda temsilcimizi men cezası ile karşı karşıya bırakacak.

VARAN 2: Beşiktaş'ın UEFA'dan ertelemeli men cezası almasının altında yatan en büyük gerekçe; sabıka dosyasının kabarık olması. Son dönemde yurt dışında oynanan maçlarda taraftarların disiplin ihlallerinden dolayı UEFA ile karşı karşıya kalan temsilcimiz, bu olayların hemen hemen tamamında cezai yaptırıma uğradı.

VARAN 3: UEFA'nın disiplin sevkinin ardından savunmasında olaylara karışan Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş tribününde yer almadığını savunan Beşiktaş'a UEFA'nın cevabı; "Beşiktaş taraftarının başlattığı kavgayla cereyan eden olayların sorumlularının Beşiktaş tribünde değil de Beşiktaş'ı desteklemesi sorumluluğu Beşiktaş'a yükler" şeklinde oldu.

VARAN 4: Beşiktaş'ın cuma günü UEFA'ya yapacağı itirazda Vodafone Arena'da oynanacak olan Lyon maçının kritik bir önemi olacak. Vodafone Arena'da siyah-beyazlı taraftarların tutumları temsilci raporunda direkt olarak yer alacak ve olumlu bir tablonun ortaya çıkması Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı da etkileyecek. (Sporx)