Beşiktaş Vincent Aboubakar'la yollarını ayırıyor

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta yönetim, bir yandan görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği ile ilgili kararlar alıyor... Bunlardan en önemlisi olan Vincent Aboubakar konusu da şimdiden karara bağlandı.

Siyah-Beyazlı kulüp, sezon başında Porto’ya 2,5 milyon verip, kendisine de 3 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kamerunlu golcü ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Geldiği günden beri gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan, taraftarları zaman zaman isyan noktasına getiren, ancak bunun yanında da ilginç gollere imza atan Aboubakar’ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.

PERFORMANSINA GÖRE KALABİLİR

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş’in de fikrini aldıktan sonra başkan Fikret Orman’ın öncülüğünde böyle bir yola girdiği belirtildi.

Aboubakar’ın ligin ikinci yarısında ekstra performans göstermesi halinde ise bu kararda değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Kamerunlu oyuncu, sezonun ilk yarısında ligde 14 maçta 3 gol, kupada 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 3 gole imza attı.