Beşiktaş, Aaron Hunt'u transfer ediyor

Beşiktaş, Aaron Hunt'un transferi için resmen devreye girdi! Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ryan Babel'in ardından bir stoper, bir sol bek ve hücuma dönük orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramayan Beşiktaş'ın gündemine bir kez daha Aaron Hunt geldi. Bundan iki yıl önce de Beşiktaş'ın transferini bitirme noktasına geldiği ancak oyuncunun tercihini Wolfsburg'ta yana kullanmasından dolayı transfer defterini kapatan Beşiktaş, Alman futbolcuyu bir kez daha gündemine aldı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda bir kez daha Hunt için devreye giren Beşiktaş, Alman futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Hamburg ile görüşmelere başladı.

JOSE SOSA'NIN AYNI BÖLGESİNDE

Hunt'a yaptığı teklif için cevap bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Hamburg'a da satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı ve önümüzdeki Pazartesi gününe kadar süre verdi. Kariyerinin en parlak döneminini 2014'te Werder Bremen'den geçiren Hunt, ne Wolfsburg ne de Hamburg da beklenen performansı sergileyemedi. Hamburg'da bu sezon 11 maça çıkan Alman futbolcu, 11 maçta gol de atamadı, asist de yapamadı. Beşiktaş'ta Jose Sosa'nın pozisyonunda görev yapan Hunt, Türkiye'ye transfer olursa eşinden dolayı Türk statüsünde de forma giyebilecek.

AARON HUNT'UN EŞİ TÜRK

2011 yılında Türk kızı Semra Polatlıgil ile evlenen Hunt, eşinin durumu nedeniyle başvuru yapması halinde yerli statüsünde oynama hakkı kazanabilecek. Üç yıl bir Türk vatandaşıyla evli olan yabancılar Türk vatandaşlığına geçebiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Hunt yerli statüsünde siyah-beyazlı formayı giyebilecek. Hunt, 8 Mart'ta oynanan Nürnberg-Werder maçında yaptığı centilmenlikle Galatasaraylı Semih gibi takdir kazanmıştı. Hunt, penaltı veren hakeme pozisyonu anlatıp kararını değiştirtmişti Maçı Bremen 2-0 galip bitirmişti. Aspor