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Stancu resmen Bursaspor'da

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu'nun transferini resmen açıkladı.

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Resmi açıklama şöyle;
 
"Rumen forvet Bogdan Stancu’nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Yüksel Çolak Ankara’da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.
 
Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur.
 
 29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda saat:17:45’da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek."

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