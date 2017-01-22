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Caceres ABD'ye gidebilir!

Trabzonspor, sağlık kontrollerinden geçirdiği stoper Martin Caceres’le anlaşamadı. Yapılan resmi açıklamada, oyuncunun talep ettiği yüksek ücret sebebiyle görüşmelerin sona erdirildiği belirtildi. Uruguaylı yıldız, bugün ülkesine dönüyor

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Bordo-Mavili kulüpte stoper transferi resmen rafa kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Uruguaylı savunmacı Martin Caceres’i eşi ile birlikte İstanbul’a getiren ve sağlık testine tabii tutan Karadeniz temsilcisi, 29 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçildiğini açıkladı.
 
Son olarak İtalyan kulübü Juventus’un formasını giyen ancak yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle yaklaşık 1 yıldır futboldan uzak kalan Caceres’ten maddi konular sebebiyle vazgeçildiği duyuruldu. Kulüten yapılan açıklamada, “Caceres ile talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle olumsuzlukla sonuçlanan görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
 
ABD’ye gidebilir
 
Trabzonspor taraftarını üzen haber sonrası Caceres’in ülkesi Uruguay’a geri döndüğü öğrenildi. Kendisine en yüksek maaş teklifini sunan Trabzonspor’un kapısından dönen deneyimli savunma oyuncusunun ABD Ligi MLS’e transfer olacağı belirtildi. Bordo-Mavili ekibin ise Rodallega ile atılacak resmi imzalar sonrası devre arası transfer dönemine son noktayı koyacağı, yapılacak takviye çalışmalarının tamamının sezon sonu için planlanacağı kaydedildi.
 
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