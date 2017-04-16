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İşte Fabri'nin yeni görüntüleri! Bunu hep yapıyormuş

Lyon - Beşiktaş maçında yediği hatalı golle resmen takımını yakan Fabri'nin Deportivo'da da aynı işleri yaptığı ortaya çıktı.

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Lyon-Beşiktaş maçında yaptığı hata ile kamuoyunun gündeminde yer alan Fabri, Deportivo kariyerinde de çalım denemelerinde bulunuyordu.

Beşiktaş'a transfer olduğunda ayağı iyi bir kaleci olarak lanse edilen isim, İspanyol ekibinde forma giyerken de aynı çalımları atmaya denemiş ve bunların çoğunda başarılı olmuştu.

Beşiktaş kariyerine başladığında yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi haline gelen Fabri, en kritik mücadelede öz güveninin kurbanı oldu.

Fabri için ne kadar "Zor durumda kaldığı için çalım atmaya çalıştı" yorumları yapılsa da Deportivo'daki kariyeri bu yorumu boşa çıkartıyor.

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