Fenerbahçe Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a davet etti

Fransa'da yayın yapan RMC radyosu, Fenerbahçe'nin Toulouse'dan Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırarak bir görüşme yapmak istediğini iddia etti.

Haberde, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Trejo ile Fenerbahçe dışında Guingamp'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Trejo, Toulouse'da 121 lig maçında 12 gol attı, 13 de asist yaptı.