Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Felipe Melo'nun yeni takımı

Inter'den ayrılan Felipe Melo, Brezilya şampiyonu Palmeiras'a transfer oldu. Felipe Melo'nun transferinde dair tüm detaylar haberimizde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Felipe Melo, Palmeiras'a transfer oldu. Geçen sezon başında Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Felipe Melo, kariyerine Palmeiras'ta devam edecek. Inter'de özellikle son dönemde beklenen performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kadroda düşünülmeyen Melo, Brezilya'nın son şampiyonu Palmeiras ile anlaşmaya vardı. 

Inter ile vedalaşan Melo, Pariti'den Sao Paulo'ya doğru helikopter ile hareket etti. Melo bu videoyu Instagram hesabından da paylaştı. Inter tarafından serbest bırakılan Felipe Melo, Çarşamba günü Palmeiras ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2005 yılından bu yana Brezilya dışında kariyerini sürdüren Felipe Melo, Avrupa'da Mallorca, Racing Santander, Almeira, Galatasaray, Fiorentina, Juventus ve Inter'de forma giydi. Kariyerinin son dönemindeki en parlak günlerini Galatasaray'da geçiren Felipe Melo, 4 sezonda 8 kupa kazanarak Türk futbol tarihinin en fazla kupa kazanan Brezilyalı futbolcusu oldu.

Melo'nun Palmeiras'a transferinin ardından kariyerine başladığı Flamengo'da taraftarların yıldız futbolcuya nasıl bir tepki göstereceğiyse şimdiden merak konusu olmaya başladı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytinburnu'nda Ortaköy operasyonu

Zeytinburnu"nda Ortaköy operasyonu

Bütün hesaplar değişti!

Bütün hesaplar değişti!

Almanya'dan Türkiye'ye destek

Almanya'dan Türkiye'ye destek

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA