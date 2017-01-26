İşte Fenerbahçe'nin ismini sır gibi sakladığı 10 numara!

F.Bahçe yönetimi, 10 numara transferine son noktayı koymak için Brezilya'ya çıkarma yaptı. Önceki gün Sao Paulo'ya giden iki yöneticinin (Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın) burada Blanco'nun menajeri İsrael Carmo ile bir araya geldiği öğrenildi. Daha önce Sosa ve Honda için Milano'da görüşülen Brezilyalı menajer Carmo ile bu kez San Lorenzo'da oynayan Sebastian Blanco için masaya oturuldu.

İki F.Bahçeli yöneticinin, Arjantinli 10 numara için Buenos Aires'e geçtiği ve San Lorenzo kulübü yöneticileri ile bir araya geldiği belirtildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, bu görüşmede San Lorenzo'ya 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Blanco için kiralama teklifinde bulunduğu ve rakamın da 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin, Arjantinli 10 numaranın bonservisini almak istemesi durumunda kulübüne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği vurgulandı. Bu arada San Lorenzo Kulübü Genel Sekreteri Miguel Mastrosimone, Fenerbahçeli yöneticilerle Sebastian Marcelo Blanco için yapılan görüşmeyi "Türkler konuğumuz olmak istedi. Biz de onları ağırladık" diyerek doğruladı. Fenerbahçe yönetiminin, Blanco transferini cumartesi günü yapılacak olan Divan Kurulu toplantısında duyurmayı planladığı öğrenildi.

BLANCO KİMDİR?

15 Mart 1988 doğumlu, 1,68 metre boyundaki Sebastian Marcelo Blanco, 2005-2011 yılları arasında Lanus'ta, 2011-2014'te Metalist Kharkiv'de, 2014-2015'te West Bromwich'te, 2015'ten beri de San Lorenzo'da top koşturuyor. Kulübü ile olan sözleşmesi de 30 Haziran 2018'de sona erecek. Asıl mevkisi 10 numara ama ihtiyaç halinde hem sol kanatta, hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde 261 maçta 37 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon San Lorenzo formasıyla 11 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

FUTBOL STİLİ MARADONA'YA BENZİYOR

29 yaşındaki Arjantinli 10 numara, futbol hayatına Lanus'ta başladı ve gösterdiği başarılı performansla Güney Amerika'da çok fazla scout'u bulunan Metalist Kharkiv'in dikkatini çekerek 2011'de Ukrayna'ya transfer oldu. Blanco, o günlerde sadece Metalist'in değil, stilinin benzetildiği Maradona'nın da dikkatini çekerek milli takıma kadar yükseldi. Savaş sebebiyle başarılı geçen 3 yıllık Ukrayna kariyerini bitirmek zorunda kalan ve İngiltere'ye, WBA'ya kiralık giden yetenekli futbolcu, ardından ülkesine dönerek San Lorenzo forması giymeye devam etti. Tekniği, çabukluğu, istikrarı ve iki ayağını kullanmasıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Blanco, ara pasları, ortaları ve sert şutlarıyla da beğeni topluyor.

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