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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Yeni yapılanmasıyla taraftarına heyecan veren Fenerbahçe'nin Avrupa serüvenindeki ilk rakibi belli oluyor.

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılma hakkını elde eden sarı lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine ikinci torbadan katılacak.

8 takımın katılacağı kura çekiminde 4 seri başı takım Fenerbahçe'nin muhtemel olacak. Portekiz'den Benfica ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in seri başı olması kesinken, ikinci ön eleme turundan gelecek 2 takım daha Fenerbahçe'nin yoluna çıkabilecek. PAOK - Basel ve Ajax - Sturm Graz eşleşmelerinin galipleri üçüncü ön eleme turunda seri başı takım olarak yer alacak.

Üçüncü ön eleme turunda ilk maçlar 7 veya 8 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 14 Ağustos'ta oynanacak. Bu aşamayı geçen takımlar gruplara kalmak için play-off turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Elenen takımlar ise Avrupa kupaları yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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