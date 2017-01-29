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İşte Fener'in yeni 10 numarası!

Yönetici Mahmut Uslu 10 numara transferi hakkında, “Görüştüğümüz yabancı futbolcu Türkiye’den çok uzakta. Yakın bir zamanda burada olması bekleniyor” dedi.

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Yönetici Mahmut Uslu 10 numara transferi hakkında, “Görüştüğümüz yabancı futbolcu Türkiye’den çok uzakta. Yakın bir zamanda burada olması bekleniyor” dedi.

Teknik direktör Dick Advocaat’ın isteği doğrultusunda 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yönetici Mahmut Uslu’nun, dünkü Divan Kurulu’nda yaptığı açıklama, taraftarları son derece heyecanlandırdı. Kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına son sürat devam ettiklerini belirten Uslu, “Görüştüğümüz yabancı futbolcu şu anda Türkiye’den çok uzakta bulunuyor.

Resmi imza işlemleri bir hayli vakit alacağından, oyuncunun çok yakın bir zamanda burada olması gerekiyor” ifadesini kullandı. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Güney Amerika seferini yapmalarının ardından ise Avrupa’daki adayların şimdilik arka plana atıldığı, gelecek futbolcunun ya Arjantin’in San Lorenzo takımında forma giyen Sebastian Blanco ya da Brezilya’nın Corinthians takımında oynayan Rodriguinho olacağı öğrenildi.

Bir adım önde...

Son alınan bilgiye göre Blanco gibi 28 yaşında olan Rodriguinho’nun bir adım önde olduğu konuşuluyor. 2016 yılında Corinthians adına 49 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Cristiano Baroni’nin, tarafların anlaşması doğrultusunda büyük pay sahibi olduğu konuşulmuştu.

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