İşte Fikret Orman'ın Brezilya'da izlediği 4 futbolcu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli maç arasını fırsat bilerek transfer görüşmeleri yapmak için Brezilya'ya gitmişti. Brezilya basını ise Fikret Orman'ın izlediği futbolcuları ortaya çıkardı.

Fikret Orman'ın Brezilya Ligi'nde oynanan Palmeiras - Santos maçını izlediği ve maçın ardından Santos Başkanı Modesto Roma Junior ile buluşup yemek yediği öğrenildi.

Orman'ın Santos Başkanı ile görüşmesinde ise Santos'un 4 futbolcusu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Fikret Orman'ın transferi için görüş aldığı futbolcuların 22 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Verissimo, 23 yaşındaki sol bek Zeca, 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Lima ve 37 yaşındaki tecrübeli golcü Ricardo Oliveira olduğu iddia edildi.

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Santos'ta oynayan bu 4 futbolcudan Lucas Lima ve Ricardo Oliveira'nın sözleşmelerinin Ocak ayında sona ereceği ve futbolcuların bonservis ödenmeden transfer edilebileceği kaydedildi.

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