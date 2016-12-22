Galatasaray'ın Vargas'a olan ilgisi doğrulandı
İspanyol AS Gazetesi'nin Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini doğruladı.
İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasaray ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray, Vargas için güzel bir opsiyon takımında forma giyemiyor" ifadesini kullandı.
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