Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Vargas'a olan ilgisi doğrulandı

İspanyol AS Gazetesi'nin Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini doğruladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasaray ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray, Vargas için güzel bir opsiyon takımında forma giyemiyor" ifadesini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yaptığımız hizmetleri biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yaptığımız hizmetleri biliyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA