İşte Galatasaray'ın sunum yaptığı UEFA heyeti!

Galatasaray, UEFA'ya kulübün finansal fair play açısından son durumu ve projeleri hakkında 9 Mart'ta bir sunum yapmıştı. Bu sunum CFCB'nin (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) Soruşturma Odası'na yapıldı.

Bu panel raporunu hazırlayıp, Karar Odası'na gönderecek ve kararı o heyet verecek.

Peki Galatasaray'ın sunumu yaptığı Soruşturma Odası'nda (Investigatory Chamber) kimler var?

Kurulun başkanı Belçikalı Yves Leterme... 18 Eylül 2015'ten beri bu kurulun başkanı... İlki 20 Mart 2008 ile 30 Aralık 2008 arasında, ikincisi de 25 Kasım 2009 ile 6 Aralık 2011 arasında olmak üzere iki kez Belçika'da başbakanlık koltuğunda oturmuş bir isim.2011-2014 arasında da OECD Genel Sekreter Vekili idi. Hukuk ve Siyaset Bilimi alanlarında doktorası bulunuyor.

Kurulun bir önceki başkanı olan yine Belçikalı Jean-Luc Dehaene de 1992-1999 döneminde ülkenin başbakanlığını yürütmüştü.

Gelelim kurulun diğer üyelerine...

Jacobo Beltran (İspanya): Hukuk, ekonomi ve siyaset masterı yaptı. WADA'da finans komisyonu üyesiydi. İspanya'da Popüler Parti Spor Komisyonu Sekreteri, Madrid Meclisi Sağlık Sözcüsü...

Egon Franck (Almanya): Ekonomi profesörü... 2012'den beri UEFA CFCB Üyesi...

Petros Mavroidis (Yunanistan): Neuchatel Hukuk Fakültesi ve Columbia Hukuk Fakültesi'nde kürsü sahibi bir profesör... Dünya Ticaret Organizasyonu (WTO) ve OECD'ye 1990'larda danışmanlık yaptı. 2007'den beri CAS hakimi...

Damien Neven (Belçika): Cenevre Üniversitesi'nde ekonomi profesörü...

Konstantin Sonin (Rusya): Ekonomi profesörü...

Richard Parry (İngiltere): Premier Lig'in bugünkü yayın geliri rekoruna ve dağıtım sistemine start veren kişi... BSkyB ve BBC ortaklığını başlatan Premier Lig başkanı... Liverpool'daki CEO'luğu sırasında da kulüp son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil 10 kupa kazanmıştı.

Yves Wherli (Fransa): Fransa'nın en önemli spor hukuku uzmanı avukatlarından... 1979'da Paris Üniversitesi'nden Ticaret Hukuku masterıyla mezun oldu. Fransa Futbol Federasyonu'na ve yayın haklarında Fransa Ligi'ne danışmanlık yapıyor. EURO-2016 Organizasyon Komitesi danışmanıydı.

(LigRadyo)