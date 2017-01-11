Gaziantepspor yeni stadyumuna kavuşuyor

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile gerçekleştirilecek maçı inşaatı tamamlanacak "Gaziantep Arena"da oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, otuz üç bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun kapıları, 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Antalyaspor maçıyla açılacak.

Gaziantep Arena'nın açılışına özel olarak taraftarlara orijinal Gaziantepspor forması hediye edilecek.