İşte Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz SAKAT: Kadu, Atakan

FENERBAHÇE: Volkan - Şener (Isla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Mehmet Ekici, Alper, Slimani

Hasan Ali, 200. Süper Lig maçında

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında 200. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig kariyerine Kayserispor ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında forma giymesi durumunda ligde 200. resmi maçına çıkacak.

Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Göztepe'de cezalı Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

49. maç

Fenerbahçe ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İzmir'deki maçlar

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.