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Galatasaray Bruma ile masaya oturdu

Galatasaray Kulübü, yetenekli futbolcusu Bruma için kesenin ağzını açtı.

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Ara transfer dönemi kapandı, ancak Galatasaray’da çalışmalar hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılı yönetim, yeni sezonun takım planlamasını şimdiden yapıyor. Maaş bütçesini 65 milyon Euro seviyesinde tutmayı başaran Galatasaray, sezon sonunda gönderilecek isimlerle ekstra bütçe oluşturacak.
 
2.5 milyon euro verilecek
 
Bu bütçe üzerinden takviyeler yapacak Sarı- Kırmızılılar’ın şu anki ilk hedefi ise Bruma’yla kontrat yenilemek. Portekizli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrininde parlatmadan satmayı düşünmeyen yönetim, genç yeteneğin maaşını 2.5 milyon Euro seviyesine çekip, 2022’ye kadar sözleşme uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda gönderilecek ilk futbolcu ise kontratı bitecek olan Chedjou...
 
Minimum 7.5 milyon Euro 
 
Kamerunlu oyuncudan 2.2 milyon Euro’luk boşluk açılacak. Podolski’nin de sezon bitiminde Japon kulübü Vissel Kobe’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alman futbolcu da Galatasaray’a 3 milyon Euro’luk maaş tasarrufu sağlayacak. Josue, Endoğan Adili ve Cavanda da hedefteki diğer isimler olacak gibi görünüyor. Böylece maaş bütçesinde açılacak yerin 7.5 milyon Euro seviyesini aşması planlanıyor.

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