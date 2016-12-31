Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Galatasaray'ın yeni Bruma'sı!

Oyun tarzıyla Portekizli Bruma'ya benzeyen Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues ile anlaşan Galatasaray, kulübüyle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, İngiltere'den talipleri artan ve 2018'de bitecek sözleşmesini yenilemekte nazlanan Bruma'nın alternatifini Yunanistan'da buldu… Cimbom, PAOK takımında forma giyen ve oyun tarzı Bruma'ya benzeyen Hollandalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, kulübeyle yapılan görüşmelerde de sona geldi. Pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan kapıyı açan PAOK'un, sarıkırmızılıların 3 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.
 
YUNANİSTAN'DA MANŞETLERDE...
 
Asıl mevkisi sol kanat olan Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı Garry Rodrigues, forvet özelliklerine sahip olup, her iki kanatta da oynayabiliyor. Bu transferi, PAOK Kulübüne yakın olan Forza gazetesi de, "Yunanistan Ligi'nin en iyi oyuncularından olan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor" ifadesiyle manşetinden okuyucularına duyurdu. Transferin bir kaç gün içerisinde resmileşmesi bekleniyor. Cimbom, Bruma yüksek bir maliyetle satılırsa, Portekizli yıldızın alternatifini de şimdiden bulmuş oldu. (Sabah)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arkadaşını öldürüp parçalara böldü

Arkadaşını öldürüp parçalara böldü

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA