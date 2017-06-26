Galatasaray, Kongolu ön libero Delvin N'Dinga'yı gündemine aldı
Lokomotiv Moskova'da hocası Yuri Semin'le sorunlar yaşayan ve bonservisini eline alan Delvin N'Dinga Galatasaray'ın gündemine girdi.
- StarSpor - Levent GÜLTEKİN
Felipe Melo’dan sonra bir türlü aradığı ön liberoyu bulamayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova’da büyük sorunlar yaşayan Delvin N'Dinga ile ilgileniyor.
N'DİNGA HOCASI SEMİN'LE BÜYÜK SORUNLAR YAŞADI
Selçuk İnan’ın yanına iyi bir partner arayan sarı kırmızılı kulüp İmbula transferinde Stoke City ile orta yolu bulamazken, yönetim listedeki diğer isimleri tek tek gözden geçirmeye başladı. Bonservisi Roma’da olan Vainqueur’la dirsek teması halinde olan Galatasaray, 29 yaşındaki Kongolu orta saha N’Dinga’yı gündemine alırken oyuncunun önümüzdeki hafta Rus ekibiyle bonservis problemini çözeceği ve bedelsiz olarak sarı kırmızılı kulübe imza atacağı belirtildi. Kariyerinde Auxerre, Monaco, Olympiakos gibi takımlarda top koşturan N’Dinga’nın Lokomotiv Moskova’da teknik direktör Yuri Semin’le büyük sorunlar yaşadığı ifade edilirken, 11 kez milli olan tecrübeli futbolcunun bu yüzden Moskova ekibinden ayrılmak istediği anlaşıldı.
YILLIK 1,1 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIR
Geçtiğimiz sezon Igor Cherevchenko ile 33 maçta oynayan N’Dinga, Semin’in görev gelişiyle ligde sadece 4 karşılaşmada görev aldı. Delvin N’Dinga Galatasaray’la anlaşmaya vardığı takdirde kulüpten yıllık 1,1 milyon Euro alacak.
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