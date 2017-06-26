ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Kongolu ön libero Delvin N'Dinga'yı gündemine aldı

Lokomotiv Moskova'da hocası Yuri Semin'le sorunlar yaşayan ve bonservisini eline alan Delvin N'Dinga Galatasaray'ın gündemine girdi.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
  • 19
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Felipe Melo’dan sonra bir türlü aradığı ön liberoyu bulamayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova’da büyük sorunlar yaşayan Delvin N'Dinga ile ilgileniyor.

N'DİNGA HOCASI SEMİN'LE BÜYÜK SORUNLAR YAŞADI

Selçuk İnan’ın yanına iyi bir partner arayan sarı kırmızılı kulüp İmbula transferinde Stoke City ile orta yolu bulamazken, yönetim listedeki diğer isimleri tek tek gözden geçirmeye başladı. Bonservisi Roma’da olan Vainqueur’la dirsek teması halinde olan Galatasaray, 29 yaşındaki Kongolu orta saha N’Dinga’yı gündemine alırken oyuncunun önümüzdeki hafta Rus ekibiyle bonservis problemini çözeceği ve bedelsiz olarak sarı kırmızılı kulübe imza atacağı belirtildi. Kariyerinde Auxerre, Monaco, Olympiakos gibi takımlarda top koşturan N’Dinga’nın Lokomotiv Moskova’da teknik direktör Yuri Semin’le büyük sorunlar yaşadığı ifade edilirken, 11 kez milli olan tecrübeli futbolcunun bu yüzden Moskova ekibinden ayrılmak istediği anlaşıldı. 

YILLIK 1,1 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIR

Geçtiğimiz sezon  Igor Cherevchenko ile 33 maçta oynayan N’Dinga, Semin’in görev gelişiyle ligde sadece 4 karşılaşmada görev aldı. Delvin N’Dinga Galatasaray’la anlaşmaya vardığı takdirde kulüpten yıllık 1,1 milyon Euro alacak.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA