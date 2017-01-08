Trabzonsporlu Güray Vural Kayserispor ile anlaştı
Trabzonspor'un ligin ikinci devresinde kadroda düşünmediği Güray Vural'ı yeni takımı belli oldu.
Buna göre geçen sezon devre arasında Akhisar Belediyespor'dan gelen oyuncu Kayserispor'la anlaştı.
Bursaspor'un da ilgilendiği söylenen Güray'ın menajeri, Sarı Kırmızılı kulüple yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Buna göre Trabzonsporlu futbolcu 1.5 yıl Kayserispor formasını giyecek... Konuyla ilgili açıklamanın yapılması bekleniyor.
Güray Vural birinci devre ligde 8, kupada da da 3 olmak üzere 11 maçta görev yaptı ve kupada 1 gol kaydetti. (TrabzonAjans)
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