Trabzonsporlu Güray Vural Kayserispor ile anlaştı

Buna göre geçen sezon devre arasında Akhisar Belediyespor'dan gelen oyuncu Kayserispor'la anlaştı.

Bursaspor'un da ilgilendiği söylenen Güray'ın menajeri, Sarı Kırmızılı kulüple yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Buna göre Trabzonsporlu futbolcu 1.5 yıl Kayserispor formasını giyecek... Konuyla ilgili açıklamanın yapılması bekleniyor.

Güray Vural birinci devre ligde 8, kupada da da 3 olmak üzere 11 maçta görev yaptı ve kupada 1 gol kaydetti. (TrabzonAjans)