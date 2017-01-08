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İşte Hamit Altıntop'un yeni takımı!

Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'u gündemine aldı.

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Teknik direktör Okan Buruk'un "Alınsın" raporu üzerine yönetim temaslara başladı. Hamit'in teklifi düşündüğü öğrenildi.
 
 SETEVANOVİC OLMADI 
 
Göztepe'de teknik patron Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafta kullanacağımız bir yabancı oyuncu bakıyoruz" dedi. 
 
(Fotomaç)

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