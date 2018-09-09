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İşte ligin ilk yarısındaki derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından devam edecek olan yarışta kalan haftaların programı açıklandı. 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 24 eylül pazartesi akşamı, 11. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi de 2 kasım cuma akşamı oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de Milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla yarış devam edecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonu, 5 ve 17. hafta programlarını açıkladı ve böylece ilk yarıdaki maçların tarihleri de belirlenmiş oldu.
 
Haftanın programı şu şekilde:
 
14 Eylül Cuma
 
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
 
15 Eylül Cumartesi
 
17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor
 
20:00 Göztepe- Kayserispor
 
20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
 
16 Eylül Pazar
 
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor
 
17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
 
20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
 
20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
 
17 Eylül Pazartesi
 
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
 
İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:
 
6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00
 
11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00
 
13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00
 
14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00
 
16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00

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