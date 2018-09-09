İşte ligin ilk yarısındaki derbi tarihleri
Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından devam edecek olan yarışta kalan haftaların programı açıklandı. 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 24 eylül pazartesi akşamı, 11. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi de 2 kasım cuma akşamı oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de Milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla yarış devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 5 ve 17. hafta programlarını açıkladı ve böylece ilk yarıdaki maçların tarihleri de belirlenmiş oldu.
Haftanın programı şu şekilde:
14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
15 Eylül Cumartesi
17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor
20:00 Göztepe- Kayserispor
20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor
17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
17 Eylül Pazartesi
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:
6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00
11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00
13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00
14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00
16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00
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