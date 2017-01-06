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Fenerbahçe Mehmet Ekici transferini bitirdi

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Aatif + 500 bin euro karşılığında Trabzonspor'la anlaştı.

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Fenerbahçe'de son günlerde iyice hız kazanan Mehmet Ekici operasyonu başarıyla sonuçlandı. Daha önce yıldız futbolcuyla söz kesen, Trabzonspor'la da Aatif + 500 bin euro'ya anlaşan ancak Fas'lı oyuncunun direnciyle karşılaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın devreye girip Aatif'ı ikna etmesiyle tüm engelleri aşmış oldu.
 
Diğer yandan Trabzonspor'la Antalya'da kampta bulunan Mehmet Ekici takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün Antalya'da başlayacak olan Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor. Bu transferinin bittiğini öğrenen teknik direktör Advocaat, yöneticilere telefon açarak teşekkür etti.
 
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