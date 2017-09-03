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İşte Millilerin fikstürü ve puan durumu

A Milli Takımımız, Ukrayna'ya 2-0 kaybederek büyük bir fırsat tepti ve Dünya Kupası umutlarını zora soktu. İşte grupta kalan maçlar ve puan durumu...

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A Milli Takımımız, Ukrayna deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönerek 3 maça kala 2018 Dünya Kupası umutlarını zora soktu.
 
İzlanda deplasmanından sonra deplasmanda bir mağlubiyet daha alan Millilerimiz, 11 puanda kaldı. Ukrayna'yı iç sahada da mağlup edemeyen Ay Yıldızlılarımız, 11 puanda kaldı ve kazansa lider olabileceği maçı kaybederek 4. sırada kaldı.
 
Millilerimiz'in bundan sonra kalan fikstürü şu şekilde:
 
5 Eylül: Hırvatistan
6 Ekim: İzlanda
9 Ekim: Finlandiya (D)
 
Hırvatistan'ın fikstürü 
 
3 Eylül: Kosova (ertelendi)
5 Eylül: Türkiye (D)
6 Ekim: Finlandiya
9 Ekim: Ukrayna (DY)
 
İzlanda'nın kalan fikstürü
 
5 Eylül: Ukrayna
6 Ekim: Türkiye (D)
9 Ekim: Kosova
 
Ukrayna'nın kalan fikstürü
 
5 Eylül: İzlanda (D)
6 Ekim: Kosova (D)
9 Ekim: Hırvatistan
 
PUAN DURUMU
 
UKRAYNA 7 maç 14 puan
HIRVATİSTAN 6 maç 13 puan
İZLANDA 7 maç 13 puan
TÜRKİYE 7 maç 11 puan
FİNLANDİYA 7 maç 4 puan
KOSOVA 6 maç 1 puan

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