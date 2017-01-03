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İşte Napoli'nin yeni golcüsü: Pavoletti

İtalya Serie A ekibi, Genoa forması giyen Pavoletti'yi renklerine bağladı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Genoa'dan forvet oyuncusu Leonardo Pavoletti'yi kadrosuna kattı.
 
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, başkan Aurelio De Laurentiis'in sosyal medya hesabındaki "Leonardo Hoşgeldin" mesajı paylaşılarak transferin tamamlandığı ifade edildi.
 
Açıklamada, 28 yaşındaki Pavoletti'nin bonservis bedeli ve sözleşme süresi ile ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.
 
İtalya'nın Armando Picchi, Viareggio, Pavia, Juve Stabia, Casale, Virtus Lanciano, Sassuolo ve Varese ekiplerinde görev yapan Pavoletti, 2015'te Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu. İtalyan futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 3 gol kaydetti.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak Napoli, Serie A'da geride kalan 18 haftada topladığı 35 puanla 3. sırada yer alıyor. 
 
AA

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