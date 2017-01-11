İşte Olcay Şahan'ın yeni takımı!
Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan'la 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaşlı Olcay Şahan Trabzonspor'dan resmi transfer teklifi almıştı. Olcay Şahan, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakarken, transfer kararını verdi. Lig TV'nin haberine göre Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.
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