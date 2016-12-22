İşte Real Madrid'in yeni transfer hedefi

Real Madrid'in, Atletico Madrid'in eski kalecisi Thibaut Courtois'yı transfer edeceği öne sürüldü.

Madrid merkezli ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre; Courtois, şimdiden takım arkadaşlarıyla Real Madrid'e gideceğine dair konuştu ve bu haber takım içinde yayıldı. Ayrıca, Courtois'nın Madrid'de çok mutlu olduğunu ve İspanya futboluna dönmeyi istediğine dair konuşmaları, gazetenin haberinde yer aldı.

Haberin detayında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hem Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich ile hem de Courtois'nın menajeriyle görüştüğü ve anlaşmanın çok yakın olduğu kaydedildi.

Thibaut Courtois'nın, eller şu an sıkılsa bile transfer yasağından ve Chelsea'nin şampiyonluk hedefinden ötürü 2017/18 sezonunda Real Madrid forması giyeceği ifade edildi.