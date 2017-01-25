İşte Rodallega'nın forma numarası

Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega bugün Trabzon'a gelerek, takıma katıldı.

Hugo Rodallega, kulüp tesislerinde Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüştü.

Ahmet Çubukçu ise önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, "Rodallega ligimizin en önemli golcülerinden bir tanesi. Uzun süredir Türkiye'de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Tüm bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olup, önemli katkılar yapacaktır. Transfer hayırlı olsun" diye konuştu.

Rodallega: "Çok mutlu ve gururluyum"

Yeni transfer Rodallega, transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp, mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak" dedi.

Ahmet Çubukçu görüşme sonunda yeni transfer Rodallega'ya giyeceği 28 numaralı formasını verdi.