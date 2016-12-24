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Ryan Babel Beþiktaþ'tan 2.5 yýlda 16 milyon lira kazanacak

Beþiktaþ'ýn yeni transferi Ryan Babel Ýstanbul'a geldi. Hollandalý yýldýz Siyah-beyazlýlardan sezon sonuna kadar 850 bin euro, gelecek yýllarda da 1 milyon 750 bin euro kazanacak.

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Beþiktaþ, ara transfer döneminin ilk bombasýný patlattý ve Ryan Babel ile 2.5 senelik anlaþmaya vardý. Deportivo'da 3.5 ay forma giydikten sonra önceki akþam oynanan Betis maçýnýn ardýndan Ýspanyol ekibine veda eden Hollandalý yýldýz sabah saatlerinde Ýstanbul'a geldi. Siyah-beyazlý yönetimin uzun uðraþlar sonucunda ikna etmeyi baþardýðý Ryan Babel'in, bu sezonun sonuna kadar 850 bin euro ücret alacaðý belirtildi. Beþiktaþ'a 2.5 yýllýk imza atacak olan Babel, önümüzdeki yýllar için de senelik 1 milyon 750 bin euro kazanacak. Hafta baþýnda resmi sözleþmeye imza atacak olan Hollandalý futbolcunun istediði 1 milyon euro'luk imza parasý talebinin ise, Beþiktaþ yönetimi tarafýndan kabul edilmediði öðrenildi. Yönetimin ayrýca Babel'e maç baþý ödemesinde de yapýlmayacaðý iddia edildi.
 
RAKAMINI KATLADI
 
Babel'in Beþiktaþ'ý tercih etmesindeki en büyük etkenin, alacaðý yüksek para olduðu belirtildi. Deportivo kulübünde forma giydiði 3.5 aylýk süre içine sadece 110 bin euro kazanan Hollandalý yýldýzýn, Beþiktaþ'tan 5 ay için 850 bin euro kazanacak olmasý camianýn bazý kesimleri tarafýndan tepki topladý. Bu arada Aboubakar, Atýnç, Boyko, Aras ve Alexis gibi Babel'in de yönetim tarafýndan alýndýðý iddialarý için eski yönetici Metin Keçeli þu açýklamayý yaptý: "Babel, Þenol Güneþ'in takip ettiði ve oynatacaðýný bilerek aldýðý bir oyuncu. Onun için Þenol hocanýn bu tercihi üzerinde fazla yorum yapmaya gerek bile görmüyorum."

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