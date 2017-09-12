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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında İngiliz devi Chelsea, Azerbaycan takımı Karabağ'ı 6-0'la geçerken, Barcelona, Juventus'u Messi'nin (2) ve Rakitic'in golleriyle devirmesini bildi.

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Şampiyonlar Ligi D grubu nefes kesen bir müsabayla başladı. Barcelona, İtalyan devi Juventus'u 3-0 mağlup etti.

Camp Nou'daki dev mücadelede golleri 45. ve 69. dakikalada Messi, 56. dakikada Raktic kaydetti. Barcelona, bu sonuçla grubuna 3 puanla başlamış oldu.

İşte diğer sonuçlar...

A Grubu

Benfica: 1 CSKA Moskova: 2

Manchester United: 3 Basel: 0

B Grubu

Bayern Münih: 3 Anderlecht: 0

Celtic: 0 PSG: 5

C Grubu

Chelsea: 6 Karabağ: 0

Roma: 0 Atletico Madrid: 0

D Grubu

Barcelona: 3 Juventus: 0

Olympiakos: 2 Sporting Lisbon: 3

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