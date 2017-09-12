İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi D grubu nefes kesen bir müsabayla başladı. Barcelona, İtalyan devi Juventus'u 3-0 mağlup etti.

Camp Nou'daki dev mücadelede golleri 45. ve 69. dakikalada Messi, 56. dakikada Raktic kaydetti. Barcelona, bu sonuçla grubuna 3 puanla başlamış oldu.

İşte diğer sonuçlar...



A Grubu



Benfica: 1 CSKA Moskova: 2

Manchester United: 3 Basel: 0

B Grubu



Bayern Münih: 3 Anderlecht: 0

Celtic: 0 PSG: 5



C Grubu



Chelsea: 6 Karabağ: 0

Roma: 0 Atletico Madrid: 0