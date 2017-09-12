İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında İngiliz devi Chelsea, Azerbaycan takımı Karabağ'ı 6-0'la geçerken, Barcelona, Juventus'u Messi'nin (2) ve Rakitic'in golleriyle devirmesini bildi.
Şampiyonlar Ligi D grubu nefes kesen bir müsabayla başladı. Barcelona, İtalyan devi Juventus'u 3-0 mağlup etti.
Camp Nou'daki dev mücadelede golleri 45. ve 69. dakikalada Messi, 56. dakikada Raktic kaydetti. Barcelona, bu sonuçla grubuna 3 puanla başlamış oldu.
İşte diğer sonuçlar...
A Grubu
Benfica: 1 CSKA Moskova: 2
Manchester United: 3 Basel: 0
B Grubu
Bayern Münih: 3 Anderlecht: 0
Celtic: 0 PSG: 5
C Grubu
Chelsea: 6 Karabağ: 0
Roma: 0 Atletico Madrid: 0
D Grubu
Barcelona: 3 Juventus: 0
Olympiakos: 2 Sporting Lisbon: 3
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