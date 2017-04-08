Mancini ve Sneijder AS Roma'da buluşacak

Bir süredir teknik direktör İgor Tudor'la anlaşamadığı ve sezon sonunda yolların ayrılacağı söylenen Wesley Sneijder için İtalyanlar'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un internet TV'si Gazzetta TV'nin haberine göre Aslan'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Roma'yı devralmasına kesin gözüyle bakılıyor. Roberto Mancini'nin Luciano Spalletti'nin koltuğuna oturmasıyla birlikte transferde 1 numarasının Wesley Sneijder olduğu belirtildi.

OYUN AKLI OLACAK

Haberde, Roma orta sahasının mücadeleci isimlerden kurulu olduğu ancak Mancini'nin oyunu yönlendirecek bir isim aldırmayı düşündüğü belirtildi. Mancini'nin Sneijder'de karar kıldığı kaydedildi.

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