Trabzonspor Luis İbanez'i gönderemiyor

Trabzonspor, Ibanez konusunda yaptığı anlaşmayla kendi önünü tıkadı. Sekiz yeni yabancı ile 2016-17 sezonuna giriş yapan bordo-mavililer, bu isimlerin bazılarından verim alırken, kimileri ise hayal kırıklığı yarattı.



IBANEZ NE ASİST YAPABİLDİ NE DE GOL ATABİLDİ

Kızılyıldız’dan büyük ümitlerle transfer edilen, Arjantinli sol bek Luis Ibanez en çok şaşırtan isim oldu. Beşi lig, dördü kupa olmak üzere dokuz maçta forma giyen Ibanez, ne asist ne gol olarak hiçbir skor katkısı veremeyerek oldukça vasat bir görüntü çizdi.

IBANEZ BAŞKA BİR TAKIMA GİDEMEZ



Mas, Medjani, Rodallega ve Pereira olmak üzere kadrosuna devre arasında da dört yabancı takviyesi yapan bordo-mavililer, Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen Luis Ibanez’i elden çıkarmak istiyor. Ancak sezon başında Kızılyıldız ile yapılan anlaşma, bu transferin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyor. Oyuncu ve kulüple anlaştıktan sonra Kızılyıldız ve Ibanez’in isteği üzerine futbolcunun Sırp ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynamasına izin verilmesi, Arjantinli ismin transferini şu an neredeyse imkânsız kılıyor. Çünkü FIFA transfer talimatnamesine göre bir futbolcunun aynı sezonda üç takımda forma giyme şansı bulunmuyor. Bu da Karadeniz ekibinin önünü tıkıyor.



EN FAZLA 3 KULÜPTE OYNAYABİLİR

FIFA’nın ‘Oyuncuların transferleri ve statüleri yönetmeliği’ndeki, ‘tescil’ başlıklı beşinci maddesinde şu ifadeler yer alıyor:



“Futbolcular bir sezon boyunca en çok üç kulübe kaydolabilir. Oyuncu bu dönem boyunca yalnızca iki kulübün formasıyla resmi maçlarda boy gösterebilir. Bu kuralın bir istisnası olarak, birbirini takip eden sezon takvimlerine sahip iki ülke arasında transfer gerçekleştiren oyuncu, üçüncü bir takımda da resmi maçlara çıkabilir.”

IBANEZ İSKANDİNAV LİGİNE GİDEBİLİR



Luis Ibanez’in eski kulübü Dinamo Zagreb ve bir başka Hırvat ekibi Rijeka oyuncuya ilgi gösterse de FIFA kuralı nedeniyle transferden vazgeçti. Kızılyıldız’ın oyuncuyu tekrar almak gibi bir planı bulunmadığı öğrenilirken, bu durumda tek seçenek, sezon takvimleri farklı olan Norveç, Finlandiya gibi ülkeler kalıyor. Ancak şimdiye kadar kuzey liglerinden oyuncuyla ilgilenen bir ekip çıkmadı.