Trabzonspor Josef Martinez'i transfer etmeye çok yakın
Forvet arayışlarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor yönetimi Venezuelalı forvet Josef Martinez'i gündemine aldı.
- Sabah
Ara transfer de Mas, Pereira, Medjani ve Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, rotasını şimdi de Josef Martinez'e çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 23 yaşındaki Venezuelalı forvet için yönetime, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alınırsa takıma önemli katkı yapar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Forvet arkası ve kanatlarda da oynayabilen Martinez'e yönelik maliyet araştırması yapan yönetimin, genç futbolcuyu kiralama ya da satın alma yoluyla kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Torino'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Martinez'in piyasa değerinin 2 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
SERİE A'DA MARTİNEZ
10 Maç 1 Gol 0 Asist 6 Şut 518 Dakika
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