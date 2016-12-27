İşte Trabzonspor'un 3 transferi

Sezonun ilk yarısında beklenmedik sonuçlar alan ve taraftarlarını üzen Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, 3 önemli ismi imza aşamasına getirdi.

Bir golcü transferi yapmak için ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor, defans hattında ise arayışlarını noktalıyor. Bordo-mavili ekip, Serdar Taşçı, Joao Pereira ve Emmanuel Mas ile prensip anlaşmasına vardı ve imza aşamasına getirdi.

SERDAR TAŞÇI KİMDİR?

4 yıldır Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı, geçtiğimiz sezon yarım dönem kiralık olarak Bayern Münih tecrübesi de yaşadı. Bu sezon Spartak Moskova'da yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 maça çıkabilen Serdar, uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu.

EMMANUEL MAS KİMDİR?

Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo'da forma giyen Emmanuel Mas, Ersun Yanal'ın özel olarak istediği isimlerden. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Arjantin Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan 1,83'lük oyuncuyu İtalya'dan isteyen takımların da olduğu konuşuluyordu.

JOAO PEREIRA KİMDİR?

Trabzonspor'da sezon başında gerçekleştirilemeyen sağ bek transferi tecrübeli bir oyuncu ile devre arasında çözülüyor. Sporting forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sporting'e geçtiğimiz sezon başında gelen Pereira, bu sezon 14 maçta 1186 dakika forma şansı buldu.