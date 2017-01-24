İşte Trabzonspor'un 50. yıl marşı
Bu yıl 50. yılını kutlayan Trabzospor Şenol Güneş stadyumunda da ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp sosyal medya hesabından 50. Yıla özel hazırlanan marşı yayınlayarak taraftarını ilk maça davet etti. İşte Trabzonspor'un 50. yıl marşı.
Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla hazırlattığı marşın tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşmayla Şenol Güneş Kompleksi'nde ilk maçına çıkacak bordo-mavililerde, tarihi karşılaşma öncesi, hazırlanan 50. yıl marşı videosuyla taraftarlara çağrıda bulunuldu.
İşte Trabzonspor'un 50. yıl marşı
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