İşte Trabzonspor'un yeni hedefi

Devre arasının transferde hızlı takımı Trabzonspor, forvet transferi için de girişimlerini hızlandırdı ve gündeme sürpriz bir isim girdi.

Akhisar'dan Hugo Rodallega için yaptığı transfer girişimlerinden sonuç çıkartamayan Trabzonspor, alternatif olarak La Liga'da Espanyol forması giyen Felipe Caicedo'ya yöneldi. Ekvadorlu oyuncu için kulübüne kiralama teklifi yapan Trabzonspor'a, İspanyol ekibinin cevabı olumsuz oldu.

6 AYLIĞINA KİRALIK, 600 BİN EURO TEKLİF

Bordo-mavili ekip, 28 yaşındaki oyuncu için Espanyol'a 6 aylığına 600 bin euro kiralama bedeli ödemeyi önerirken, sözleşmeye 2 milyon euro da satın alma opsiyonu koymak istedi. Oyuncuya da yarım sezon için 1,25 milyon euro öneren Trabzonspor'un teklifini, İspanyol ekibi beğenmedi ve reddetti.

2014/15 sezonunda Al-Jazira'dan bedelsiz olarak Espanyol'un yolunu tutan Felipe Caicedo, bu sezon beklentilerin altında kaldı ve 535 dakiak süre aldığı 14 maçta 1 kez ağları sarstı.

HUGO RODALLEGA: "HER ŞEY KULÜPLERE BAĞLI

Öte yandan Hugo Rodallega, Kolombiya'da Deportos Sin Tapujos radyo programına konuştu. Rodallega, "Trabzonspor, beni transfer etmek istiyor. Konuşuyoruz. Rakamlara bakarak söyleyecek olursam, transfer çok yakın. Fakat, kesin olan bir şey yok. Her şey, kulüpler arasındaki görüşmelere bağlı." dedi.

Akhisar'a 2015'te gelmesi ve sezon başında kalması hakkında, "Muhteşem bir yıl geçirmiştim. Diğer takımlara gitme şansım vardı ama kalmayı tercih ettim. Takıma saygı duyduğumu göstermek istedim. Çünkü, kariyerim üzerinde olumlu etkisi var." ifadelerini kullandı.

Türk futboluyla ilgili gelen soruya Rodallega, "Buradaki insanlar kendi takımlarının galibiyetini çok umursuyor. Galibiyet gelince kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Beni, ligin en iyi oyuncularından biri olarak görüyorlar ve bu beni çok gururlandırıyor." diyerek sözlerini noktaladı.