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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayağı, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayağı, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
 
Arsenal, Atletico Madrid, Lazio ve RB Leipzig, kendi sahalarında kazanarak rövanş mücadeleleri öncesi büyük bir avantaj elde etti.
 
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
 
Arsenal - CSKA Moskova: 4-1
 
Atletico Madrid - Sporting Lisbon: 2-0
 
Lazio - Salzburg: 4-2
 
RB Leipzig - Marsilya: 1-0

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