İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayağı, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayağı, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Arsenal, Atletico Madrid, Lazio ve RB Leipzig, kendi sahalarında kazanarak rövanş mücadeleleri öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
Arsenal - CSKA Moskova: 4-1
Atletico Madrid - Sporting Lisbon: 2-0
Lazio - Salzburg: 4-2
RB Leipzig - Marsilya: 1-0
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