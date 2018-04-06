İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ilk ayağı, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Arsenal, Atletico Madrid, Lazio ve RB Leipzig, kendi sahalarında kazanarak rövanş mücadeleleri öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Arsenal - CSKA Moskova: 4-1

Atletico Madrid - Sporting Lisbon: 2-0

Lazio - Salzburg: 4-2

RB Leipzig - Marsilya: 1-0