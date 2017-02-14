İşte UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

Krasnodar-Fenerbahçe maçını Ivan Kruzliak yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rusya'nın Krasnodar takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ve Tomaš Somolani yapacak. Tomaš Mokoš'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Mário Vlk ve Peter Kralovic olacak.

H. Beer Sheva-Beşiktaş maçını Martin Atkinson yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson yönetecek.

Beer Sheva şehrindeki Turner Stadyumu'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Martin Atkinson'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Adam Nunn'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Kevin Friend ve Craig Pawson olacak.

Olympiakos-Osmanlıspor maçını Ruddy Buquet yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Osmanlıspor'un Yunanistan'ın Olympiacos takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetecek.

Piraeus şehrindeki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Frédéric Cano ve Cyril Gringore yapacak. Eric Danizan'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Nicolas Rainville ve Amaury Delerue olacak.